Sanremo 2022? Amadeus dice NO (Di sabato 6 marzo 2021) Sanremo 2022 sarà affidato alla direzione artistica ed alla conduzione di Amadeus? A domanda diretta durante la conferenza stampa di questa mattina, il conduttore ha categoricamente smentito. “Sono grato alla Rai, a Teresa De Santis che mi chiamò e a Stefano Coletta che mi ha richiamato” – si legge su DavideMaggio.it – “Per me è stato un motivo di orgoglio. Sono stati due Sanremo storici. Si parte da un progetto, per me Sanremo è un evento e non un programma televisivo, sono stati due eventi. Non ci sarà l’Ama Ter, io e Fiorello avevamo già scherzato su questo ma non ci sarà. Il terzo di seguito non ci sarà, lo avrei detto domani ma due Sanremo così importanti per come intendo io che si faccia Sanremo non è una routine. Si parte dall’idea per poter fare qualcosa che ... Leggi su biccy (Di sabato 6 marzo 2021)sarà affidato alla direzione artistica ed alla conduzione di? A domanda diretta durante la conferenza stampa di questa mattina, il conduttore ha categoricamente smentito. “Sono grato alla Rai, a Teresa De Santis che mi chiamò e a Stefano Coletta che mi ha richiamato” – si legge su DavideMaggio.it – “Per me è stato un motivo di orgoglio. Sono stati duestorici. Si parte da un progetto, per meè un evento e non un programma televisivo, sono stati due eventi. Non ci sarà l’Ama Ter, io e Fiorello avevamo già scherzato su questo ma non ci sarà. Il terzo di seguito non ci sarà, lo avrei detto domani ma duecosì importanti per come intendo io che si faccianon è una routine. Si parte dall’idea per poter fare qualcosa che ...

Advertising

_the_jackal : Irama che con la stessa registrazione partecipa anche a Sanremo 2022, 2023, 2024 e 2025 #Sanremo2021 - BassoFabrizio : #Amadeus non farà #Sanremo2022. Scatta toto-nome per conduttore del 2022. Tutte le anticipazioni sulla finale. Il… - Fab91 : RT @Cinguetterai: Amadeus rinuncia a Sanremo 2022. 'Se la Rai ce lo vorrà offrire tra qualche anno sarà una grandissima gioia per me e Fior… - tuitter02 : *Amadeus non condurrà Sanremo 2022* Nessuno: Ma proprio nessuno: Le fanatiche: 'Noi abbiamo il talento...L4azzar0 f… - flowguarino : RT @_dontbebad_: Inizia la mia campagna Massimo Ranieri, Anna Foglietta e Paola Cortellesi Sanremo 2022 -