Sanremo 2021 oggi: cantanti e ospiti 6 marzo, orari, programma, conduttrici (Di sabato 6 marzo 2021) Sono ormai delineate tutte le scelte fatte da Amadeus per Sanremo 2021: dopo aver conosciuto i Big in gara, sono stati resi noti ospiti e co-conduttori. Si inizia ora a parlare dei papabili per la vittoria: cinque serate, dal 2 al 6 marzo, con i 26 Campioni in corsa per la vittoria finale nella kermesse sanremese. Ecco i protagonisti che vedremo questa sera. cantanti IN GARA – SEZIONE CAMPIONI Arisa Colapesce Dimartino Aiello Francesca Michielin e Fedez Max Gazzè Irama Madame Maneskin Ghemon Coma Cose Annalisa Francesco Renga Fasma Orietta Berti La Rappresentante Di Lista Lo Stato Sociale Bugo Gaia Willie Peyote Malika Ayane Fulminacci Extraliscio Ermal Meta Gio Evan Irama Random ospiti – FISSI Achille Lauro Zlatan Ibrahimovic ospiti – QUINTA SERATA Umberto ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Sono ormai delineate tutte le scelte fatte da Amadeus per: dopo aver conosciuto i Big in gara, sono stati resi notie co-conduttori. Si inizia ora a parlare dei papabili per la vittoria: cinque serate, dal 2 al 6, con i 26 Campioni in corsa per la vittoria finale nella kermesse sanremese. Ecco i protagonisti che vedremo questa sera.IN GARA – SEZIONE CAMPIONI Arisa Colapesce Dimartino Aiello Francesca Michielin e Fedez Max Gazzè Irama Madame Maneskin Ghemon Coma Cose Annalisa Francesco Renga Fasma Orietta Berti La Rappresentante Di Lista Lo Stato Sociale Bugo Gaia Willie Peyote Malika Ayane Fulminacci Extraliscio Ermal Meta Gio Evan Irama Random– FISSI Achille Lauro Zlatan Ibrahimovic– QUINTA SERATA Umberto ...

