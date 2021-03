Sanremo 2021: Gaudiano vince la gara dei Giovani, Ermal Meta ancora in testa (Di sabato 6 marzo 2021) Arriva il primo verdetto dall’Ariston di Sanremo, Teatro che sta ospitando l’edizione numero 71 del Festival della canzone italiana. In occasione della quarta puntata infatti Gaudiano ha vinto la gara dei Giovani con “Polvere da sparo“, toccante storia autobiografica dedicata al padre scomparso. Il cantante foggiano ha superato in volata Davide Shorty, secondo con “Regina” (a cui è stato assegnato anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla) e Folcast, terzo con “Scopriti” davanti a Wrongonyou, il quale ha però conquistato l’ambito Premio della critica Mia Martini con “Lezioni di volo“. Sul versante big sono state riascoltate tutte le 26 canzoni partecipanti, per l’occasione votate dalla sola Sala Stampa che, rispettando fedelmente quanto espresso nelle pagelle di questi giorni, ha posizionato in vetta “Musica ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021) Arriva il primo verdetto dall’Ariston di, Teatro che sta ospitando l’edizione numero 71 del Festival della canzone italiana. In occasione della quarta puntata infattiha vinto ladeicon “Polvere da sparo“, toccante storia autobiografica dedicata al padre scomparso. Il cantante foggiano ha superato in volata Davide Shorty, secondo con “Regina” (a cui è stato assegnato anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla) e Folcast, terzo con “Scopriti” davanti a Wrongonyou, il quale ha però conquistato l’ambito Premio della critica Mia Martini con “Lezioni di volo“. Sul versante big sono state riascoltate tutte le 26 canzoni partecipanti, per l’occasione votate dalla sola Sala Stampa che, rispettando fedelmente quanto espresso nelle pagelle di questi giorni, ha posizionato in vetta “Musica ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - _georgica : @Sanremo_2021 fiamme negli occhi ?? - Antonel64009143 : RT @Masse78: Io lo dico da ora: ERMAL META VINCE SANREMO 2021. #Sanremo2021 -