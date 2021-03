Sanremo 2021, Ermal Meta regge in testa: sul podio Willie Peyote e Arisa. Amadeus mette il turbo: fine serata anticipato (Di sabato 6 marzo 2021) Nella quarta serata del Festival di Sanremo per la prima volta tutti i 26 Campioni in gara si sono esibiti sul palco dell’Ariston fino alla conclusione della puntata. A votare questa sera sono stati i giornalisti della sala stampa. Con Amadeus non sono mancati ovviamente Fiorello e Zlatan Ibrahimovic. A unirsi a loro si sono avvicendati sul palco la giornalista Barbara Palombelli, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Mahmood e Matilde Gioli. La classifica della quarta serata Dopo il voto della sala stampa continua a restare fisso in cima alla classifica generale Ermal Meta, ormai in testa da tre giorni. Balzo in avanti al secondo posto per Willie Peyote, mentre al terzo posto c’è Arisa. Quarta Annalisa, quinti i ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Nella quartadel Festival diper la prima volta tutti i 26 Campioni in gara si sono esibiti sul palco dell’Ariston fino alla conclusione della puntata. A votare questa sera sono stati i giornalisti della sala stampa. Connon sono mancati ovviamente Fiorello e Zlatan Ibrahimovic. A unirsi a loro si sono avvicendati sul palco la giornalista Barbara Palombelli, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Mahmood e Matilde Gioli. La classifica della quartaDopo il voto della sala stampa continua a restare fisso in cima alla classifica generale, ormai inda tre giorni. Balzo in avanti al secondo posto per, mentre al terzo posto c’è. Quarta Annalisa, quinti i ...

stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - repubblica : Ermal Meta, il favorito: 'Mi sento fortunato. E anche responsabile' di Ernesto Assante - Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - giovann58134961 : Achille Lauro, il bacio con Boss Doms infiamma il palco di Sanremo 2021 ANSWER gli lgbt stanno distruggendo il nostro tessuto sociale! - zazoomblog : Sanremo 2021 diretta quarta serata. La classifica: vincono Colapesce e Dimartino ma Ermal Meta è ancora primo in gr… -