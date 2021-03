Roma - Genoa, probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 6 marzo 2021) Roma, 6 marzo 2021 - La corsa alla Champions League per la Roma passa dalla sfida contro il Genoa : dopo tanti alti e bassi i giallorossi vogliono tornare alla striscia di risultati positivi ottenuti ... Leggi su quotidiano (Di sabato 6 marzo 2021), 6 marzo 2021 - La corsa alla Champions League per lapassa dalla sfida contro il: dopo tanti alti e bassi i giallorossi vogliono tornare alla striscia di risultati positivi ottenuti ...

Advertising

ItaSportPress : Genoa, Ballardini: 'Con la Roma gara difficile. Sono bravissimi a puntirti se sbagli' - - LAROMA24 : Genoa, Ballardini: 'Ricordiamo bene il 4 a 3 in rimonta contro la Roma, ma adesso pensiamo a domani' #AsRoma - Fantacalcio : Roma-Genoa, la conferenza stampa di Ballardini - buoncalcio : Genoa, Ballardini: “Contro la Roma gara bella e difficile. Noi stiamo bene” - simsantucci : RT @playroma: Nella partita di domenica contro il Genoa la Roma incontrerà per la prima volta Strootman, ma non c'è spazio per i ricordi, i… -