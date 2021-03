“Ora è ufficiale!”. Maria De Filippi, la notizia tanto attesa è arrivata: è proprio lei a dare l’annuncio (Di sabato 6 marzo 2021) Nel pomeriggio di sabato 6 marzo è andata in onda una nuova puntata con ‘Amici 20’ di Maria De Filippi. Ed è stata finalmente svelata la notizia tanto attesa dai telespettatori. Tantissime erano state le voci circolate in queste ultime settimane, ma adesso non ci sono più dubbi perché è stata la stessa conduttrice televisiva a svelare tutto. E siamo certi che in tanti saranno esplosi di gioia quando avranno ascoltato la news. Ovviamente stiamo parlando della data ufficiale del serale. Innanzitutto bisogna dire che per la fase finale del programma in onda su Canale 5 sono approdati Enula, Sangiovanni e Gaia. Non è stato stabilito un numero ufficiale di alunni che si giocheranno il successo. Infatti, sono sempre i professori a decidere chi merita di passare o meno. Ormai era nell’aria comunque che ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 marzo 2021) Nel pomeriggio di sabato 6 marzo è andata in onda una nuova puntata con ‘Amici 20’ diDe. Ed è stata finalmente svelata ladai telespettatori. Tantissime erano state le voci circolate in queste ultime settimane, ma adesso non ci sono più dubbi perché è stata la stessa conduttrice televisiva a svelare tutto. E siamo certi che in tanti saranno esplosi di gioia quando avranno ascoltato la news. Ovviamente stiamo parlando della data ufficiale del serale. Innanzitutto bisogna dire che per la fase finale del programma in onda su Canale 5 sono approdati Enula, Sangiovanni e Gaia. Non è stato stabilito un numero ufficiale di alunni che si giocheranno il successo. Infatti, sono sempre i professori a decidere chi merita di passare o meno. Ormai era nell’aria comunque che ...

Advertising

francescacheeks : #ChiamamiPerNome, il nuovo singolo in gara a #Sanremo2021 con @Fedez è disponibile ora. - Corriere : Ora è ufficiale: stop a «Live - Non è la d’Urso» dal 28 marzo - NetflixIT : *beve un sorso d'acqua* *si schiarisce la voce* *prende fiato* E ora il THREAD ufficiale dei premi vinti ai Golden… - anpisarzana : RT @ANPIRomaPosti: “Vedi questi 'banditi'? Nessuno ha fatto loro conferenze.Nessuno li ha spinti a venire quassù,e a battersi. Molti erano… - mirai_rakko : ok dopo un'ora piuttosto impanicata (santa @nyka_redd che mi ha sopportata), CI SONO, sono ufficiale un apple user… -