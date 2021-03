Nuovo Dpcm, Cts: “Misure più dure con scuole chiuse” (Di sabato 6 marzo 2021) Far scattare la zona rossa in automatico dove si verificano 250 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Era stata questa l’indicazione che il Cts aveva dato al governo Draghi in vista del Dpcm, che entra in vigore oggi, dove però il potere di disporre la zona rossa nelle zone ad alta incidenza resta attribuito ai governatori. Un’indicazione, secondo quanto si apprende, che si basava sul principio di non tenere solo le scuole chiuse nei territori ad alta incidenza ma di prevedere accanto a questo provvedimento Misure più restrittive in genere. Il Dpcm in vigore da oggi fino al 6 aprile, con Pasqua e Pasquetta comprese, introduce nuove Misure per la scuola con Dad per tutti in zona rossa e nelle zone in cui la diffusione del coronavirus supera la soglia di 250 casi per 100mila abitanti in ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 marzo 2021) Far scattare la zona rossa in automatico dove si verificano 250 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Era stata questa l’indicazione che il Cts aveva dato al governo Draghi in vista del, che entra in vigore oggi, dove però il potere di disporre la zona rossa nelle zone ad alta incidenza resta attribuito ai governatori. Un’indicazione, secondo quanto si apprende, che si basava sul principio di non tenere solo lenei territori ad alta incidenza ma di prevedere accanto a questo provvedimentopiù restrittive in genere. Ilin vigore da oggi fino al 6 aprile, con Pasqua e Pasquetta comprese, introduce nuoveper la scuola con Dad per tutti in zona rossa e nelle zone in cui la diffusione del coronavirus supera la soglia di 250 casi per 100mila abitanti in ...

Tg3web : Entra in vigore il nuovo Dpcm, resterà in vigore sino a dopo Pasqua e prevede una nuova stretta su scuola e viaggi.… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha firmato il Dpcm sulle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da CO… - Palazzo_Chigi : Covid-19, la conferenza stampa del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie @msgelmini e del Ministro della… - FlavioGastaldi : Entra da oggi in vigore il nuovo Dpcm: solo io mi sto chiedendo come ha fatto #Santori a raggiungere Roma con le… - menteveloce : RT @francescatotolo: Chi vive in #zonarossa non potrà andare a casa di amici e parenti, ma rimangono “zone bianchissime” #Lampedusa e i por… -