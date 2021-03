Morata | “Tutti aspettano una nostra caduta | stasera abbiamo dato un messaggio”

Advertising

... all'Allianz Stadium dopo il gol di Correa , ecco le reti di Rabiot e di(doppietta). A ...abbiamo dato il massimo in campo , capitano partite in cui le cose non vanno come si spera. ...Commenta per primo A Dazn , Alvaroha parlato così dopo la vittoria in rimonta della sua Juve contro la Lazio per 3 - 1: 'Ho ... Aspettanoche cadiamo ed oggi era una gara importantissima ...Alvaro Morata, attaccante della Juventus, commenta a Juventus TV il match vinto oggi contro la Lazio proprio grazie ai suoi gol: "Siamo contenti perché abbiamo reagito bene ...“Siamo partiti male per un nostro errore in un retropassaggio e abbiamo spalancato il gol alla Lazio, poi c’è stata una reazione di squadra e nonostante le tante assenze abbiamo fatto una grande gara.