Minaccia la ex di diffondere video intimi, nel suo cellulare trovato materiale hard (Di sabato 6 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Non voleva che lei lo lasciasse, non si arrendeva alla fine della loro storia d'amore. Così, l'uomo di 39 anni, originario della provincia di Napoli, ha iniziato a Minacciare la sua fidanzata che avrebbe diffuso del materiale video e foto intime nel caso in cui lei avesse deciso di lasciarlo. La donna ha iniziato a preoccuparsi quando si è vista recapitare una lettera, riportante confidenze che solo lei e l'uomo potevano conoscere e una chiavetta contenente immagini a sfondo erotico. Lei, sempre più spaventata anche dal fatto che sull'indirizzo della busta fra i destinatari c'erano anche i suoi genitori si è rivolta alla polizia. Sulla base delle indicazioni fornite dalla vittima e dalla presenza d'ingente materiale foto e video – trovato dagli ...

