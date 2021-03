Milan, Pioli: “Verona da affrontare con grande attenzione” (Di sabato 6 marzo 2021) L'Inter è sei punti e il Milan per non perdere ancora terreno deve battere il Verona al Bentegodi domani. Alla vigilia Mister Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la partita su AC Milan Official App.L'AVVERSARIA"Sono una squadra da affrontare con grande attenzione, Juri? sta facendo un bellissimo lavoro: cambiando tanti giocatori ha mantenuto una squadra offensiva e tecnica. Ha fermato la Juventus, battuto Atalanta e Napoli. Con loro abbiamo pareggiato lo scorso anno e in questo campionato: è un avversario che ci crea difficoltà ma dovremo essere preparati, stare attenti e metterci molto movimento. Sono più aggressivi in difesa dell'Udinese, bravi nei duelli: bisognerà muoversi bene".IL MOMENTO ROSSONERO"È una stagione particolare: confrontando 2021 e ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 marzo 2021) L'Inter è sei punti e ilper non perdere ancora terreno deve battere ilal Bentegodi domani. Alla vigilia Mister Stefanoha presentato in conferenza stampa la partita su ACOfficial App.L'AVVERSARIA"Sono una squadra dacon, Juri? sta facendo un bellissimo lavoro: cambiando tanti giocatori ha mantenuto una squadra offensiva e tecnica. Ha fermato la Juventus, battuto Atalanta e Napoli. Con loro abbiamo pareggiato lo scorso anno e in questo campionato: è un avversario che ci crea difficoltà ma dovremo essere preparati, stare attenti e metterci molto movimento. Sono più aggressivi in difesa dell'Udinese, bravi nei duelli: bisognerà muoversi bene".IL MOMENTO ROSSONERO"È una stagione particolare: confrontando 2021 e ...

