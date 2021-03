Mathieu van der Poel regna su Siena al termine di una gara dominata di gambe e di testa

Leggi su oasport

(Di sabato 6 marzo 2021)van derha vinto la Strade Bianche 2021 in modo a dir poco autoritario, da vero tiranno del pedale. Il fuoriclasse neerlandese, sugli sterrati senesi, ha fatto fuoco e fiamme e si è lasciato alle spalle diversi tra i migliori interpreti del ciclismo contemporaneo. Il campione del Mondo in carica del ciclocross si presentava al via della primaWorld Tour italiana della stagione coi favori del pronostico dalla sua, ma la prestazione con cui si è imposto a Piazza del Campo ha comunque lasciato tutti a bocca spalancata. Dinnanzi a un assoluto parterre de roi, composto da specialisti delle classiche come Julian Alaphilippe e Wout Van Aert, così come da vincitori di Tour de France quali Egan Bernal e Tadej Pogacar, il fuoriclasse neerlandese ha dimostrato di avere, attualmente, qualcosa in più. L’esibizione odierna di ...