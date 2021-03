Il Dalai Lama si è vaccinato con AstraZeneca | ' Questa iniezione è molto utile'

(Di sabato 6 marzo 2021) Il è statooggi contro il in un ospedale di Dharmsala, in India, dove vive. 'Per prevenire problemi seri,', ha affermato il leader buddhista tibetano in ...

Il si è vaccinato contro il Covid - 19. Il monaco buddista, leader spirituale del Tibet, è stato ripreso in un video mentre riceve l'iniezione in un centro vaccinale di Dharamshala, in India. Sono state vaccinate anche altre dieci persone che vivono nella residenza del. Il Dalai lama è stato vaccinato oggi contro il Covid in un ospedale di Dharmsala, in India, dove vive. «Per prevenire problemi seri, questa iniezione è molto, ...