Fonseca: «Si gioca troppo. Basterebbero meno competizioni per le Nazionali» (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa. La Roma sarà senza Veretout per un mese. L’allenatore fa i nomi dei possibili sostituti: “El Shaarawy e Pedro sono entrambi pronti per giocare” Come giocherà la Roma senza Veretout? “Veretout è stato importante principalmente in questa stagione nel momento offensivo. Ogni gara abbiamo una strategia, abbiamo Villar che può giocare in quella posizione o Pellegrini. Volendo anche Mkhitaryan può giocare al suo posto. Domani farò la scelta migliore per la squadra” Come sta Mkhitaryan? “Possiamo giocare con Miki come attaccante. Ultimamente non ha segnato, ma il problema è che prima segnava senza. Ma non ci sono problemi. Sta giocando e creando molto per la squadra. Conta far ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) Il tecnico della Roma, Paulo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa. La Roma sarà senza Veretout per un mese. L’allenatore fa i nomi dei possibili sostituti: “El Shaarawy e Pedro sono entrambi pronti perre” Come giocherà la Roma senza Veretout? “Veretout è stato importante principalmente in questa stagione nel momento offensivo. Ogni gara abbiamo una strategia, abbiamo Villar che puòre in quella posizione o Pellegrini. Volendo anche Mkhitaryan puòre al suo posto. Domani farò la scelta migliore per la squadra” Come sta Mkhitaryan? “Possiamore con Miki come attaccante. Ultimamente non ha segnato, ma il problema è che prima segnava senza. Ma non ci sono problemi. Stando e creando molto per la squadra. Conta far ...

