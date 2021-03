Coronavirus, ancora 307 decessi in 24 ore. Aumentano i ricoveri ordinari e quelli in terapia intensiva (Di sabato 6 marzo 2021) Il bollettino del 6 marzo Sono 23.641 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia. In calo rispetto a ieri , 5 marzo, quando l’aumento era stato di 24.036 (ed era stato in crescita rispetto al +22.865 del 4 marzo). Per quanto riguarda i decessi, il bollettino del Ministero della Salute diffuso dalla Protezione Civile segnala altre 307 vittime. Ieri i morti legati al Covid-19 erano stati 297, mentre due giorni fa 339. I nuovi tamponi sono 355.024 (ieri 378.463), per un totale di 42.071.509 test effettuati fin dall’inizio del monitoraggio. I ricoverati con sintomi sono in tutto 20.701 (ieri 20.374, +327), e in terapia intensiva ci sono 2.571 pazienti (ieri 2.525, +46) – dei quali 214 ricoverati nelle ultime 24 ore. Il totale dei guariti e dei dimessi sale di 13.984 unità. Il tasso di ... Leggi su open.online (Di sabato 6 marzo 2021) Il bollettino del 6 marzo Sono 23.641 i nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore in Italia. In calo rispetto a ieri , 5 marzo, quando l’aumento era stato di 24.036 (ed era stato in crescita rispetto al +22.865 del 4 marzo). Per quanto riguarda i, il bollettino del Ministero della Salute diffuso dalla Protezione Civile segnala altre 307 vittime. Ieri i morti legati al Covid-19 erano stati 297, mentre due giorni fa 339. I nuovi tamponi sono 355.024 (ieri 378.463), per un totale di 42.071.509 test effettuati fin dall’inizio del monitoraggio. I ricoverati con sintomi sono in tutto 20.701 (ieri 20.374, +327), e inci sono 2.571 pazienti (ieri 2.525, +46) – dei quali 214 ricoverati nelle ultime 24 ore. Il totale dei guariti e dei dimessi sale di 13.984 unità. Il tasso di ...

