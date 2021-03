Coppa di Francia: avanti Psg e Lione, ma non mancano le sorprese (Di domenica 7 marzo 2021) PARIGI (Francia) - Qualificazione agli ottavi di finale della Coppa di Francia ottenuta senza particolari affanni dal Psg: 3 - 0 a domicilio rifilato al Brest . I parigini partono fortissimo e dopo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 marzo 2021) PARIGI () - Qualificazione agli ottavi di finale delladiottenuta senza particolari affanni dal Psg: 3 - 0 a domicilio rifilato al Brest . I parigini partono fortissimo e dopo ...

Advertising

sportface2016 : #CoupedeFrance Highlights e gol Brest-PSG 0-3. Doppio Mbappé e Sarabia: gli uomini di Pochettino avanzano agli ot… - CorriereQ : Coppa di Francia: il Lione non stecca, imprese di Red Star e Le Puy - sportli26181512 : #Coppa di #Francia: avanti il #Lione di Garcia, ma non mancano le sorprese: Nei sedicesimi la squadra dell'ex tecni… - parissgitalia : La formazione di stasera del PSG contro il Brest nella Coppa di Francia: Rico – Kehrer, Danilo, Diallo, Bakker - He… - teletext_ch_it : Calcio: Lens out in Coppa di Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Coppa Francia Coppa di Francia: avanti Psg e Lione, ma non mancano le sorprese PARIGI (Francia) - Qualificazione agli ottavi di finale della Coppa di Francia ottenuta senza particolari affanni dal Psg: 3 - 0 a domicilio rifilato al Brest . I parigini partono fortissimo e dopo aver spaventato i padroni di casa con Sanabria passano già al 9' ...

Coppa, out Lens e Lorient Nei sedicesimi di finale della Coppa di Francia il Lens, attuale 5a forza della Ligue 1, stato eliminato dal Red Star. La squadra di 3a divisione si imposta per 3 - 2. Fuori anche il Lorient, superato per 1 - 0 dal Le Puy (4a ...

Coppa di Francia: avanti il Lione di Garcia, ma non mancano le sorprese Corriere dello Sport.it Coppa di Francia: avanti il Lione di Garcia, ma non mancano le sorprese Nei sedicesimi la squadra dell'ex tecnico della Roma batte 5-2 il Sochaux, mentre il Lorient viene eliminato dal Le Puy (quarta serie) e il Red Star (terza) ha la meglio sul Lens ...

Lewandowski fa volare il Bayern nel Klassiker Il Bayern Monaco ha vinto il Klassiker della Bundesliga sconfiggendo per 4-2 il Borussia Dortmund. La doppietta confezionata da Haaland in appena 9' aveva illuso i gialloneri, che però alla distanza h ...

PARIGI () - Qualificazione agli ottavi di finale delladiottenuta senza particolari affanni dal Psg: 3 - 0 a domicilio rifilato al Brest . I parigini partono fortissimo e dopo aver spaventato i padroni di casa con Sanabria passano già al 9' ...Nei sedicesimi di finale delladiil Lens, attuale 5a forza della Ligue 1, stato eliminato dal Red Star. La squadra di 3a divisione si imposta per 3 - 2. Fuori anche il Lorient, superato per 1 - 0 dal Le Puy (4a ...Nei sedicesimi la squadra dell'ex tecnico della Roma batte 5-2 il Sochaux, mentre il Lorient viene eliminato dal Le Puy (quarta serie) e il Red Star (terza) ha la meglio sul Lens ...Il Bayern Monaco ha vinto il Klassiker della Bundesliga sconfiggendo per 4-2 il Borussia Dortmund. La doppietta confezionata da Haaland in appena 9' aveva illuso i gialloneri, che però alla distanza h ...