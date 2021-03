Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2021 | Petra Vlhova accorcia su Lara Gut-Behrami

(Di sabato 6 marzo 2021) Ladeldi sciha visto andare in archivio lo slalom speciale di Jasna, in Slovachia: queste le graduatorie dopo la gara odierna, con la slovaccache guida la graduatoria di specialità eddin quella generale, condotta dalla svizzeraGut-GENERALEDELSCI2020-1 GUT-SUI 1227 2SVK 1120 3 GISIN Michelle SUI 9374 BASSINO Marta ITA 790 5 BRIGNONE Federica ITA 777 6 GOGGIA Sofia ITA 7407 SUTER Corinne SUI 735 8 SHIFFRIN Mikaela USA 715 9 ...

Advertising

Eurosport_IT : SUPER FEDERICA BRIGNONE! ?? L'azzurra vince il Super-G della Val di Fassa e con 16 vittorie totali raggiunge Debora… - sportface2016 : #Scialpino, classifica #CoppadelMondo maschile 2020/2021 aggiornata dopo discesa #Saalbach 6 marzo - RSIsport : ?????? Wendy Holdener ha centrato un bel terzo posto nello slalom di Jasna. Petra Vlhova, seconda, accorcia a 107 punt… - sportface2016 : #Biathlon, la classifica di CdM femminile aggiornata dopo la sprint di #NoveMesto - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino : Coppa del Mondo 2 su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa

OA Sport

Indi specialità guida Feuz a una gara dalla fine con 486 punti, segue Mayer con 418 e Paris con 338.discesa Saalbach 1 Kriechmayr 1'53"07 2 Feuz +0.17 3 Mayer +0.27 4 Paris +0.42 ...Per la Eckhoff è la quinta vittoria nel format e la nona complessiva: mani sulla. Ingenerale la norvegese ora guida con 863 punti sulla connazionale Roeiseland 795, terza la svedese ...La società non è riuscita a fare la reale valutazione dei singoli calciatori nel corso di questi anni, è stata una valutazione 'ignorante' Inoltre, Del Genio, ha aggiunto: 'Il Napoli poteva vendere i ...Non appena l'austriaco Matthias Mayer ha tagliato il traguardo della discesa di Saalbach con il terzo crono, l'elvetico Beat Feuz, sceso due numeri ...