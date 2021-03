Ciccio Caputo: «Ci mancano i tifosi, persino gli insulti. Ma viene prima la salute, non è ancora tempo di riaprire» (Di sabato 6 marzo 2021) E’ passato un anno da quando, il 9 marzo 2020, durante Sassuolo-Brescia, Ciccio Caputo, dopo aver segnato un gol, mostrò in favore di telecamera un foglio su cui era scritto «Andrà tutto bene, #restate a casa». Quella fu l’ultima partita prima del lockdown. Oggi Repubblica intervista l’attaccante del Sassuolo, che ammette che, a distanza di un anno, le cose non sono andate benissimo. «No, però il messaggio che volevo mandare era: restate a casa, bisogna farlo. E non dobbiamo mollare: stiamo attenti, indossiamo la mascherina, prendiamo tutte le precauzioni». Se dovesse mostrare un altro cartello, oggi, spingerebbe su un messaggio sui vaccini. «Vacciniamoci tutti, a prescindere dai dubbi che la gente può avere. È la soluzione giusta per liberarci della pandemia». Caputo parla degli stadi senza pubblico. «Alla fine ti ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 marzo 2021) E’ passato un anno da quando, il 9 marzo 2020, durante Sassuolo-Brescia,, dopo aver segnato un gol, mostrò in favore di telecamera un foglio su cui era scritto «Andrà tutto bene, #restate a casa». Quella fu l’ultima partitadel lockdown. Oggi Repubblica intervista l’attaccante del Sassuolo, che ammette che, a distanza di un anno, le cose non sono andate benissimo. «No, però il messaggio che volevo mandare era: restate a casa, bisogna farlo. E non dobbiamo mollare: stiamo attenti, indossiamo la mascherina, prendiamo tutte le precauzioni». Se dovesse mostrare un altro cartello, oggi, spingerebbe su un messaggio sui vaccini. «Vacciniamoci tutti, a prescindere dai dubbi che la gente può avere. È la soluzione giusta per liberarci della pandemia».parla degli stadi senza pubblico. «Alla fine ti ...

Advertising

napolista : Ciccio Caputo: «Ci mancano i tifosi, persino gli insulti. Ma viene prima la salute, non è ancora tempo di riaprire»… - sportli26181512 : Caputo scrive: 'Vacciniamoci tutti! Non è andato tutto bene, con gli stadi vuoti ci mancano persino gli insulti': L… - ciccolombo : RT @HuffPostItalia: Ciccio Caputo: 'Vacciniamoci tutti, non è il momento di riaprire gli stadi' - zazoomblog : Ciccio Caputo: Vacciniamoci tutti non è il momento di riaprire gli stadi - #Ciccio #Caputo: #Vacciniamoci #tutti - andreamariani74 : RT @HuffPostItalia: Ciccio Caputo: 'Vacciniamoci tutti, non è il momento di riaprire gli stadi' -