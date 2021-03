**Calcio: Serie A, Udinese-Sassuolo 2-0** (Di sabato 6 marzo 2021) Udine, 6 mar. – (Adnkronos) – L’Udinese batte 2-0 il Sassuolo nell’anticipo della 26/a giornata di Serie A disputato alla Dacia Arena della città friulana. A decidere il match le reti di Llorente al 42? e Pereyra al 93?. In classifica gli emiliani restano fermi in nona posizione con 36 punti, mentre i bianconeri salgono al decimo posto a quota 32. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 marzo 2021) Udine, 6 mar. – (Adnkronos) – L’batte 2-0 ilnell’anticipo della 26/a giornata diA disputato alla Dacia Arena della città friulana. A decidere il match le reti di Llorente al 42? e Pereyra al 93?. In classifica gli emiliani restano fermi in nona posizione con 36 punti, mentre i bianconeri salgono al decimo posto a quota 32. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Serie Udinese - Sassuolo 2 - 0, Llorente e Pereyra piegano De Zerbi UDINE - L'Udinese conferma il suo buon momento di forma battendo per 2 - 0 il Sassuolo nel s econdo anticipo della 26ª giornata di Serie A: i friulani giocano una gara intelligente, contenendo le sfuriate degli emiliani e castigandoli con le reti di Llorente e Pereyra.

