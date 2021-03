Birmania, gas e granate contro manifestanti a Yangon (Di sabato 6 marzo 2021) Continuano le proteste in Birmania, dopo il colpo di Stato che ha rovesciato il governo Aung San Suu Kyi. granate assordanti e gas lacrimogeni sono state lanciate contro i manifestanti che sono scesi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 6 marzo 2021) Continuano le proteste in, dopo il colpo di Stato che ha rovesciato il governo Aung San Suu Kyi.assordanti e gas lacrimogeni sono state lanciateche sono scesi ...

Birmania. A Myanmar 5 bambini uccisi e 4 gravemente feriti. 500 minorenni detenuti arbitrariamente Oltre a coloro che sono stati uccisi o gravemente feriti, molti bambini sono esposti ai danni dei gas lacrimogeni e delle granate stordenti, e sono testimoni di orribili scene di violenza, in alcuni ...

Birmania, Usa chiedono stop repressione. Unicef: “500 minorenni detenuti” L'amministrazione Usa condanna il golpe militare. Unicef lancia l'allarme sullo stato dei bambini e dei minori nell'ex colonia britannica ...

