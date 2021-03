ATP Doha 2021: Roger Federer torna contro Evans o Chardy. Lorenzo Sonego, nuova sfida con Fritz (Di sabato 6 marzo 2021) Roger Federer, il ritorno. Per la prima volta da 14 mesi a questa parte il nome dello svizzero torna a comparire in un tabellone principale: a Doha c’è grandissima curiosità per scoprire come sta il 20 volte vincitore Slam dopo una pausa tanto lunga. Per l’uomo che ha vinto tre volte questo torneo, l’ultima delle quali 10 anni fa, c’è un bye al primo turno per poi affrontare uno tra il britannico Daniel Evans (3-0 nei precedenti) e il francese Jeremy Chardy (4-1, dove l’1 è il secondo turno di Roma 2014). Il tabellone è comandato da Dominic Thiem: l’austriaco, che come altre teste di serie comprese tra la 1 e la 4 usufruisce di un bye, dovrà però fare subito attenzione, dal momento che si prospetta un secondo turno con il russo Aslan Karatsev, l’uomo arrivato dalle qualificazioni alla ... Leggi su oasport (Di sabato 6 marzo 2021), il ritorno. Per la prima volta da 14 mesi a questa parte il nome dello svizzeroa comparire in un tabellone principale: ac’è grandissima curiosità per scoprire come sta il 20 volte vincitore Slam dopo una pausa tanto lunga. Per l’uomo che ha vinto tre volte questo torneo, l’ultima delle quali 10 anni fa, c’è un bye al primo turno per poi affrontare uno tra il britannico Daniel(3-0 nei precedenti) e il francese Jeremy(4-1, dove l’1 è il secondo turno di Roma 2014). Il tabellone è comandato da Dominic Thiem: l’austriaco, che come altre teste di serie comprese tra la 1 e la 4 usufruisce di un bye, dovrà però fare subito attenzione, dal momento che si prospetta un secondo turno con il russo Aslan Karatsev, l’uomo arrivato dalle qualificazioni alla ...

