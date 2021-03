Amici 20: tre cantanti accedono al serale, Giuliano Peparini dà una brutta notizia ai suoi fan (Di sabato 6 marzo 2021) Si è appena conclusa una nuova puntata, la penultima prima del serale, del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Subito la conduttrice ha salutato la coach di canto Arisa, presente in collegamento da Sanremo perché attualmente impegnata come concorrente del settantunesimo Festival della canzone italiana. Maria poi ha subito chiamato sul palco l’ospite musicale di questa puntata: Il Tre, nome d’arte del rapper romano Guido Senia, che ha proposto il suo ultimo singolo “Il tuo nome” tratto dal suo album d’esordio “Ali per chi non ha un posto in questo mondo“. La conduttrice ha comunicato a Sangiovanni di aver vinto la prova Tim e di aver quindi conquistato la possibilità di esibirsi due volte. Il ragazzo ha cantato Lady. A questo punto la puntata è entrata nel vivo con la proposta di Rudy Zerbi: creare una classifica complessiva frutto di una media di ... Leggi su isaechia (Di sabato 6 marzo 2021) Si è appena conclusa una nuova puntata, la penultima prima del, del pomeridiano didi Maria De Filippi. Subito la conduttrice ha salutato la coach di canto Arisa, presente in collegamento da Sanremo perché attualmente impegnata come concorrente del settantunesimo Festival della canzone italiana. Maria poi ha subito chiamato sul palco l’ospite musicale di questa puntata: Il Tre, nome d’arte del rapper romano Guido Senia, che ha proposto il suo ultimo singolo “Il tuo nome” tratto dal suo album d’esordio “Ali per chi non ha un posto in questo mondo“. La conduttrice ha comunicato a Sangiovanni di aver vinto la prova Tim e di aver quindi conquistato la possibilità di esibirsi due volte. Il ragazzo ha cantato Lady. A questo punto la puntata è entrata nel vivo con la proposta di Rudy Zerbi: creare una classifica complessiva frutto di una media di ...

