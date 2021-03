Achille Lauro e il quadro finale a Sanremo 2021 (Di domenica 7 marzo 2021) Anche quest’avventura con la 71° edizione del Festival di Sanremo è giunta alla fine. Questa sera per l’ultima volta si stanno esibendo tutti i ventisei cantanti in gara. L’attesa è quasi finita e tra qualche ora si conoscerà il nome del vincitore. Intanto ecco l’ultima esibizione di Achille Lauro. Achille Lauro e i quadri precedenti Nelle serate precedenti, Achille Lauro, che è stato ospite fisso, fortemente voluto dal direttore Amadeus, ha presentato diversi quadri. La prima sera è salito sul palco cantando il nuovo singolo Solo noi, con un outfit di piume e strass. La seconda sera invece, forse la meno strabiliante ha reso omaggio a Mina, cantando Bam Bam Twist. Ospiti di questo quadro Francesca Barra e Claudio Santamaria. Per la terza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 marzo 2021) Anche quest’avventura con la 71° edizione del Festival diè giunta alla fine. Questa sera per l’ultima volta si stanno esibendo tutti i ventisei cantanti in gara. L’attesa è quasi finita e tra qualche ora si conoscerà il nome del vincitore. Intanto ecco l’ultima esibizione die i quadri precedenti Nelle serate precedenti,, che è stato ospite fisso, fortemente voluto dal direttore Amadeus, ha presentato diversi quadri. La prima sera è salito sul palco cantando il nuovo singolo Solo noi, con un outfit di piume e strass. La seconda sera invece, forse la meno strabiliante ha reso omaggio a Mina, cantando Bam Bam Twist. Ospiti di questoFrancesca Barra e Claudio Santamaria. Per la terza ...

