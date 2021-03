Viabilità Roma Regione Lazio del 05-03-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021)DEL 5 MARZOORE 8.35 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRANINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITEFIUMICINO ED OSTIENSE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TOGLIATTI DIREZIONE TANGENZIALE EST PER LAVORI DI POTATURA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E FONTE DI PAPA NEI DUE SNESI DI MARCIA PERCORRENDO VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE DIREZIONEIN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA DELL AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NELLE DUE DIREZIONI IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE ...