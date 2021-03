Vertice vaccini con Figliuolo: in arrivo 7 milioni di dosi entro fine marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Il commissario all’emergenza: è in arrivo in Italia una gran quantità di dosi di vaccini, il problema è il trasporto «nell'ultimo miglio» sul territorio e la gestione dei punti di somministrazione Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 5 marzo 2021) Il commissario all’emergenza: è inin Italia una gran quantità didi, il problema è il trasporto «nell'ultimo miglio» sul territorio e la gestione dei punti di somministrazione

Piu_Europa : #MarioDraghi ieri nel corso del vertice europeo ha esercitato una leadership italiana in Ue che non si vedeva da qu… - AMarco1987 : Vaccini, vertice governo e regioni. Il commissario per l'emergenza: 'Usare tutti i siti utili alla campagna'… - VirgilioZanni : RT @EmilioBerettaF1: Vaccini, vertice governo e regioni. Il commissario per l'emergenza: 'Usare tutti i siti utili alla campagna' https://t… - baratto_m : RT @eziomauro: Vaccini, vertice governo e regioni. Il commissario per l'emergenza: 'Usare tutti i siti utili alla campagna' - repubblica : RT @eziomauro: Vaccini, vertice governo e regioni. Il commissario per l'emergenza: 'Usare tutti i siti utili alla campagna' -

Ultime Notizie dalla rete : Vertice vaccini Vaccini, pieni poteri a Figliuolo ... comunque entro la fine di marzo, dovrebbero arrivare in Italia oltre 7 milioni di dosi di vaccini. ... È emerso dal vertice del governo con il commissario all'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, la ...

ANSA - IL - PUNTO/COVID: da lunedì Veneto diventa arancione Nel vertice delle Regioni con il nuovo commissario, ricorda Zaia, "ci è stato confermato che l'arrivo di vaccini a marzo sarà importante, almeno pari a quello di gennaio e febbraio". In più il Veneto ...

Vertice vaccini con Figliuolo: in arrivo 7 milioni di dosi entro fine marzo Il Sole 24 ORE Regole uguali per tutti. In campo pure l'esercito Una macchina militare per la campagna vaccinale. Si consolida, accelera e prende forma la sfida che attende il Paese: vaccinare in pochi mesi milioni di persone, recuperando il ritardo accumulato nell ...

"Non è il momento della resa dei conti" Nardella boccia le dimissioni di Zingaretti Il sindaco: "Non abbiamo mai chiesto la sua testa". La segretaria toscana Simona Bonafè: "Gli interessi del Paese prima di tutto" ...

... comunque entro la fine di marzo, dovrebbero arrivare in Italia oltre 7 milioni di dosi di. ... È emerso daldel governo con il commissario all'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, la ...Neldelle Regioni con il nuovo commissario, ricorda Zaia, "ci è stato confermato che l'arrivo dia marzo sarà importante, almeno pari a quello di gennaio e febbraio". In più il Veneto ...Una macchina militare per la campagna vaccinale. Si consolida, accelera e prende forma la sfida che attende il Paese: vaccinare in pochi mesi milioni di persone, recuperando il ritardo accumulato nell ...Il sindaco: "Non abbiamo mai chiesto la sua testa". La segretaria toscana Simona Bonafè: "Gli interessi del Paese prima di tutto" ...