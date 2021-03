Uomini e Donne, la furia della Mennoia sul web: “Quante ca…te uno si inventa” (Di venerdì 5 marzo 2021) Uomini e Donne è un programma molto seguito dagli italiani e spesso finisce al centro delle polemiche. Per questo motivo l’autrice Raffaella Mennoia è intervenuta per mettere a tacere le malelingue. Ecco cosa ha detto. Raffaella Mennoia – Solonotizie24La furia della Mennoia Purtroppo non tutti i partecipanti decidono di mettersi in gioco per trovare il vero amore nello studio di Maria De Filippi. Basta ricordare Sara Affi Fella legata ancora al fidanzato Nicola Panico quando si era seduta sul trono. Alcuni sono interessati al business e alla popolarità, ma per fortuna c’è ancora chi crede nella realtà del programma. Di recente è stata fatta una segnalazione su Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, i due giovani tronisti. La fonte è l’influencer Deianira Marzano, la ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 5 marzo 2021)è un programma molto seguito dagli italiani e spesso finisce al centro delle polemiche. Per questo motivo l’autrice Raffaellaè intervenuta per mettere a tacere le malelingue. Ecco cosa ha detto. Raffaella– Solonotizie24LaPurtroppo non tutti i partecipanti decidono di mettersi in gioco per trovare il vero amore nello studio di Maria De Filippi. Basta ricordare Sara Affi Fella legata ancora al fidanzato Nicola Panico quando si era seduta sul trono. Alcuni sono interessati al business e alla popolarità, ma per fortuna c’è ancora chi crede nella realtà del programma. Di recente è stata fatta una segnalazione su Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, i due giovani tronisti. La fonte è l’influencer Deianira Marzano, la ...

