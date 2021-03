Udinese Sassuolo, i convocati di Gotti: ci sono Forestieri e Samir (Di venerdì 5 marzo 2021) Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida contro il Sassuolo: la lista Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida contro il Sassuolo. PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra ATTACCANTI: 7 Okaka; 9 Deulofeu; 21 Braaf; 30 Nestorovski; 32 Llorente; 45 Forestieri Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Luca, tecnico dell’, ha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida contro il: la lista Luca, tecnico dell’, ha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida contro il. PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet DIFENSORI: 3; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra ATTACCANTI: 7 Okaka; 9 Deulofeu; 21 Braaf; 30 Nestorovski; 32 Llorente; 45Leggi su Calcionews24.com

