Traffico Roma del 05-03-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 5 marzo 2021) LuceverdeBen ritrovati in studio Massimo pesche Buon pomeriggio sulla via Salaria un incidente avvenuto sulla carreggiata in direzioneall’altezza di Castel Giubileo provoca code a partire dallo svincolo per il raccordo anulare e sul Raccordo Anulare Si procede a rilento sulla carreggiata esterna tra laFiumicino e la Tuscolana tra lentamente code a tratti invece sulla carreggiata interna per l’uscita per l’ospedale Sant’Andrea e la Salaria e a seguire tra la Bufala hotel video per lala poi si sta in fila sulla tangenziale lungo via del Foro Italico tra le uscite Corso di Francia il Salaria direzione San Giovanni altre code sempre in questa direzione tra via dei Monti Tiburtini è il bivio per laL’Aquila ancora con te per lavori poi sul viadotto della Magliana tra Viale ...