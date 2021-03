Test MotoGP Losail 2021: Bradl guida classifica tempi venerdì dello shakedown in Qatar (Di venerdì 5 marzo 2021) Termina la prima giornata dedicata ai Test di Losail di MotoGP. Nel primo giorno di shakedown in programma venerdì 5 marzo, in pista i collaudatori e i tanti rookie del Motomondiale. Esordio in pista nella classe regina per i talenti italiani Luca Marini ed Enea Bastianini tra gli altri, entrambi alla guida della Ducati cliente del team Avintia. A ottenere il tempo più veloce al termine della sessione, con la bandiera a scacchi esposta alle ore 19, è stato Stefan Bradl su Honda, il pilota che con tutta probabilità andrà a sostituire Marc Marquez nelle prime gare stagionali per le quali non dovrebbe lo spagnolo essere in grado di recuperare. Alle sue spalle troviamo Yamaha Test 2 e Yamaha Test 1, quarto tempo proprio per il giovane ... Leggi su sportface (Di venerdì 5 marzo 2021) Termina la prima giornata dedicata aididi. Nel primo giorno diin programma5 marzo, in pista i collaudatori e i tanti rookie del Motomondiale. Esordio in pista nella classe regina per i talenti italiani Luca Marini ed Enea Bastianini tra gli altri, entrambi alladella Ducati cliente del team Avintia. A ottenere il tempo più veloce al termine della sessione, con la bandiera a scacchi esposta alle ore 19, è stato Stefansu Honda, il pilota che con tutta probabilità andrà a sostituire Marc Marquez nelle prime gare stagionali per le quali non dovrebbe lo spagnolo essere in grado di recuperare. Alle sue spalle troviamo Yamaha2 e Yamaha1, quarto tempo proprio per il giovane ...

SkySportMotoGP : ?? Prova di partenza per @PirroRider ?? @antonioboselli ?? - AngyFra89 : Primo assaggio dei test 2021 #MotoGP ?? Bradl molto più di un tester ?? Enea Bastianini davanti a Pirro???? ?? Marini d… - F1inGenerale_ : MotoGP | Test Qatar: alla Honda di Bradl lo shakedown. Bastianini miglior rookie #F1inGenerale - gponedotcom : Test Qatar: nel primo giorno si impone Bradl, la sorpresa è Bastianini: Stefan ha preceduto le Yamaha del test team… - dianatamantini : MOTOGP - Si chiude lo shakedown per rookie, tester e piloti Aprilia, non in condizioni ottimali. Ecco la classifica… -