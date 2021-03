Switch Pro sempre più vicino? Fonti affermano che Nvidia terminerà la produzione di SoC per Switch quest'anno (Di venerdì 5 marzo 2021) Le voci su una nuova versione di Nintendo Switch, chiamata provvisoriamente "Switch Pro" continuano a moltiplicarsi in questi giorni. Dopo alcuni rumor legati a presunte esclusività dei giochi sulla prossima console, ora diverse Fonti affermano che Nvidia quest'anno terminerà la produzione di SoC per Nintendo Switch attuale. Sia il modello normale che il più piccolo ed economico Switch Lite presentano l'ultima versione di Nvidia Tegra X1 Mariko. La fonte ha detto che Nvidia prevede di interrompere la produzione del processore nel 2021, ma non ha approfondito ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 5 marzo 2021) Le voci su una nuova versione di Nintendo, chiamata provvisoriamente "Pro" continuano a moltiplicarsi ini giorni. Dopo alcuni rumor legati a presunte esclusività dei giochi sulla prossima console, ora diversecheladi SoC per Nintendoattuale. Sia il modello normale che il più piccolo ed economicoLite presentano l'ultima versione diTegra X1 Mariko. La fonte ha detto cheprevede di interrompere ladel processore nel 2021, ma non ha approfondito ...

Fevis7 : RT @PokeMillennium: LEAK: Nintendo Switch Pro avrà dei giochi esclusivi che non girano sul modello normale Articolo di @geg862 #PokemonMill… - Eurogamer_it : #Switch Pro sempre più vicino? Fonti affermano che Nvidia terminerà la produzione di SoC per Switch quest'anno. - SerialGamerITA : Nintendo Switch Pro: Bloomberg conferma l’esistenza della console? #nintendo - infoitscienza : Nintendo Switch Pro come New 3DS: avrà giochi esclusivi? Parla l'insider - infoitscienza : Rumor - Nintendo Switch Pro avrà alcuni titoli esclusivi -