Somalia, media: autobomba in un ristorante a Mogadiscio (Di venerdì 5 marzo 2021) Un attentatore suicida a bordo di un'autobomba ha colpito un ristorante nei pressi del porto della capitale somala Mogadiscio. Lo riferisce al - Arabiya. Un testimone afferma che l'esplosione è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 5 marzo 2021) Un attentatore suicida a bordo di un'ha colpito unnei pressi del porto della capitale somala. Lo riferisce al - Arabiya. Un testimone afferma che l'esplosione è ...

fisco24_info : Somalia: media, autobomba in ristorante a Mogadiscio: Al Arabiya, kamikaze in azione vicino al porto - alexfoti : RT @MediasetTgcom24: Somalia, media: autobomba in un ristorante a Mogadiscio #Somalia - MediasetTgcom24 : Somalia, media: autobomba in un ristorante a Mogadiscio #Somalia - giornaleradiofm : Somalia: media, autobomba in ristorante a Mogadiscio: (ANSA) - ???? 5 - IL CAIRO - 'Kamikaze a bordo di un'auto col… - info_igs : #Somalia, violenze a #Mogadiscio, poi il Premier Roble media un accordo: sempre difficile l’intesa tra Governo e op… -

Ultime Notizie dalla rete : Somalia media Somalia, media: autobomba in un ristorante a Mogadiscio Un attentatore suicida a bordo di un'autobomba ha colpito un ristorante nei pressi del porto della capitale somala Mogadiscio. Lo riferisce al - Arabiya. Un testimone afferma che l'esplosione è ...

Somalia: media, autobomba in ristorante a Mogadiscio ... in Somalia: lo riferisce in un tweet al - Arabiya senza fornire altri dettagli. "Un testimone dice ... ed è stata seguita da uno scontro a fuoco", scrive il sito Shabelle Media Network riferendosi a un ...

Somalia: media, autobomba in ristorante a Mogadiscio - Africa ANSA Nuova Europa Somalia, media: autobomba in un ristorante a Mogadiscio Un attentatore suicida a bordo di un'autobomba ha colpito un ristorante nei pressi del porto della capitale somala Mogadiscio. Lo riferisce al-Arabiya. Un testimone afferma che l'esplosione è avvenuta ...

Somalia: media, autobomba in ristorante a Mogadiscio IL CAIRO - "Kamikaze a bordo di un'auto colpisce un ristorante nei pressi del porto della capitale Mogadiscio", in Somalia: lo riferisce in un tweet al-Arabiya senza fornire altri dettagli. (ANSA) ...

Un attentatore suicida a bordo di un'autobomba ha colpito un ristorante nei pressi del porto della capitale somala Mogadiscio. Lo riferisce al - Arabiya. Un testimone afferma che l'esplosione è ...... in: lo riferisce in un tweet al - Arabiya senza fornire altri dettagli. "Un testimone dice ... ed è stata seguita da uno scontro a fuoco", scrive il sito ShabelleNetwork riferendosi a un ...Un attentatore suicida a bordo di un'autobomba ha colpito un ristorante nei pressi del porto della capitale somala Mogadiscio. Lo riferisce al-Arabiya. Un testimone afferma che l'esplosione è avvenuta ...IL CAIRO - "Kamikaze a bordo di un'auto colpisce un ristorante nei pressi del porto della capitale Mogadiscio", in Somalia: lo riferisce in un tweet al-Arabiya senza fornire altri dettagli. (ANSA) ...