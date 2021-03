Sinner: «Sono tirolese, quando perdevo e chiamavo mamma per lamentarmi mi rispondeva “devo lavorare”» (Di venerdì 5 marzo 2021) Sinner è uno che a 19 anni è tra i migliori 40 tennisti al mondo, si è allenato con Nadal, e se parla con l’Equipe uno dei più autorevoli giornali sportivi del mondo gli dedica un centinaio di righe di intervista. Il succo è che il tennista italiano ha una carriera lampo da predestinato, e la testa di un quarantenne sulle spalle. “Per me il passaggio dalla cinquecentesima alla cinquantesima posizione è stato molto rapido, così come quello dai Futures ai tornei ATP. Non ho giocato a livello juniores, ho preferito misurarmi contro giocatori adulti nei Futures. Non ho nemmeno giocato molti Challenger, credo 10 o 12, prima di passare al tour principale”. “I prossimi tre anni saranno fondamentali per me. devo lavorare, perdere delle partite, capire perché ho perso e giocare il più possibile per migliorare. quando avrò fatto ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 marzo 2021)è uno che a 19 anni è tra i migliori 40 tennisti al mondo, si è allenato con Nadal, e se parla con l’Equipe uno dei più autorevoli giornali sportivi del mondo gli dedica un centinaio di righe di intervista. Il succo è che il tennista italiano ha una carriera lampo da predestinato, e la testa di un quarantenne sulle spalle. “Per me il passaggio dalla cinquecentesima alla cinquantesima posizione è stato molto rapido, così come quello dai Futures ai tornei ATP. Non ho giocato a livello juniores, ho preferito misurarmi contro giocatori adulti nei Futures. Non ho nemmeno giocato molti Challenger, credo 10 o 12, prima di passare al tour principale”. “I prossimi tre anni saranno fondamentali per me., perdere delle partite, capire perché ho perso e giocare il più possibile per migliorare.avrò fatto ...

