Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al Covid (Di venerdì 5 marzo 2021) Simona Ventura è positiva al Covid e non parteciperà alla terza puntata di Sanremo 2021. Lo ha annunciato Amadeus in conferenza stampa: "Sono veramente rattristato del fatto che Simona Ventura è risultata positiva al Covid. Grazie a Dio sta bene. E' un grande dolore per me, lei è disperata perché ci teneva tanto", ha aggiunto. Ha proseguito il direttore artistico del festival: "Io ero felice di avere Simona al mio fianco, e di portarla a rivivere la magia che ha solo il festival di Sanremo dopo tanti anni, ma purtroppo come vedete dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato". Ha concluso Amadeus. "Faccio un grandissimo in bocca al lupo a ...

