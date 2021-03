Sanremo 2021, cantanti in gara una furia contro Fiorello e Amadeus: “Ma Amadeus ne sa di musica …” (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Festival di Sanremo ha acceso i riflettori su di sé per questa settimana e domani, sabato 6 marzo andrà in onda l’ultima serata. Il bilancio non sarà dei migliori perchè è stata un’edizione faticosissima, segnata da un cammino irto di spine che ha visto i due conduttori, Amadeus e Fiorello alternare momenti di grande tensione, crolli emotivi e grinta e passione per il loro lavoro. Anche loro, nonostante siano due grandissimi professionisti, hanno risentito della situazione difficile e la parte di loro che fanno vedere al pubblico non è certo quella che dimostrano quando stanno soli e si confrontano su una prova, quella di condurre quest’anno Sanremo, che forse rimarrà una delle più difficili della loro carriera. I Maneskin sui social attaccano senza pietà Amadeus ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 5 marzo 2021) Il Festival diha acceso i riflettori su di sé per questa settimana e domani, sabato 6 marzo andrà in onda l’ultima serata. Il bilancio non sarà dei migliori perchè è stata un’edizione faticosissima, segnata da un cammino irto di spine che ha visto i due conduttori,alternare momenti di grande tensione, crolli emotivi e grinta e passione per il loro lavoro. Anche loro, nonostante siano due grandissimi professionisti, hanno risentito della situazione difficile e la parte di loro che fanno vedere al pubblico non è certo quella che dimostrano quando stanno soli e si confrontano su una prova, quella di condurre quest’anno, che forse rimarrà una delle più difficili della loro carriera. I Maneskin sui social attaccano senza pietà...

