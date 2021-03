Sanremo 2021, Bugo: «Basta chiedermi “dov’è Bugo?”. Io sono qui» (Di venerdì 5 marzo 2021) «Parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar». È così che inizia il messaggio che Christian Bugatti, meglio conosciuto come Bugo, fa recapitare ai giornalisti di settore alla vigilia della finale del Festival di Sanremo. Leggi su vanityfair (Di venerdì 5 marzo 2021) «Parto dalla fine dicendo che mi sono rotto. Lo dico perché è da un anno che leggo qualsiasi cosa su di me che nulla c’entra con la musica e non ho mai replicato. Capisco la libertà di parola, è un diritto sacro e la rispetto, ma quando i giornalisti musicali usano come scusa una cosa accaduta più di un anno fa per schernirmi, allora siamo oltre all’ambito delle chiacchiere da bar». È così che inizia il messaggio che Christian Bugatti, meglio conosciuto come Bugo, fa recapitare ai giornalisti di settore alla vigilia della finale del Festival di Sanremo.

