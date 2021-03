Roma, contattato il prossimo allenatore: vuole tornare in panchina (Di venerdì 5 marzo 2021) Secondo quanto riportato da Tele Radio Stereo, la Roma ha avuto contatti esplorativi con Massimiliano Allegri Secondo quanto riportato dall’emittente Tele Radio Stereo, torna di moda il nome di Massimiliano Allegri per la panchina della Roma. Dopo i primi contatti certificati dei giorni scorsi, anche nelle ultime settimane ci sarebbe stato un nuovo contatto esplorativo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 5 marzo 2021) Secondo quanto riportato da Tele Radio Stereo, laha avuto contatti esplorativi con Massimiliano Allegri Secondo quanto riportato dall’emittente Tele Radio Stereo, torna di moda il nome di Massimiliano Allegri per ladella. Dopo i primi contatti certificati dei giorni scorsi, anche nelle ultime settimane ci sarebbe stato un nuovo contatto esplorativo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GliEhuilibri : RT @FrankPuppeteer: @jerryscottismo @GliEhuilibri @cortomuso Aldilà di Allegri e la Roma,sembrano parole che possono significare: disperazi… - FrankPuppeteer : @jerryscottismo @GliEhuilibri @cortomuso Aldilà di Allegri e la Roma,sembrano parole che possono significare: dispe… - Ramnes13 : @mamo75r @PoliticaPerJedi In Umbria, mia nonna (96 anni) e i miei genitori (77) non sono stati chiamati per vaccino… - forzaroma : Il fondo saudita da 400 miliardi punta l'Inter: avevano contattato Pallotta per prendere la Roma #ASRoma - Alidiste : RT @feedbooks_it: «Si sono sposati?», si rianimò Amalia. «Sì, il primo marzo del 1936 nella chiesa di Sant’Agata in Trastevere. Ho contatta… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma contattato Jacopo e quella chitarra contro il silenzio ...di 'C'era una volta in America' del maestro Ennio Morricone - sono disponibili su Spotify e diversi produttori lo hanno contattato per incidere un album. "Mi ha chiamato anche la sindaca di Roma, ...

Nonno va a prendere il nipotino a scuola ma lui si allontana e torna a casa Il poliziotto ha immediatamente contattato la sala operativa della Questura di Roma che a sua volta ha diramato via radio la nota con le descrizioni del bambino agli equipaggi presenti nella zona. ...

Il fondo saudita da 400 miliardi punta l’Inter: avevano contattato Pallotta per prendere la Roma ForzaRoma.info Covid-19 Lazio, 1525 nuovi casi positivi. D'Amato: «Verso nuove misure nella provincia di Frosinone» " Nelle province - si legge sui canali social di "Salute Lazio" - si registrano 499 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 147 i nuovi casi e si tratta di casi isolati ...

Calciomercato Roma, salta tutto: “Vuole tornare ora” La Roma è già al lavoro per il futuro e continua a guardare con interesse ad un profilo: ma sembra poter saltare tutto. Fonseca () Nulla è scontato nel futuro della ...

...di 'C'era una volta in America' del maestro Ennio Morricone - sono disponibili su Spotify e diversi produttori lo hannoper incidere un album. "Mi ha chiamato anche la sindaca di, ...Il poliziotto ha immediatamentela sala operativa della Questura diche a sua volta ha diramato via radio la nota con le descrizioni del bambino agli equipaggi presenti nella zona. ..." Nelle province - si legge sui canali social di "Salute Lazio" - si registrano 499 casi e sono cinque i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 147 i nuovi casi e si tratta di casi isolati ...La Roma è già al lavoro per il futuro e continua a guardare con interesse ad un profilo: ma sembra poter saltare tutto. Fonseca () Nulla è scontato nel futuro della ...