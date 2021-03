Quei vaccini “introvabili” che vengono venduti sul dark web (alcuni sono falsi) (Di venerdì 5 marzo 2021) In questo momento, il mondo intero è alla prese con una delle più grandi e complesse campagne di vaccinazione della storia e, come prevedibile, truffatori e venditori del dark market ne stanno approfittando per trarne profitto. Esaminando 15 diversi marketplace su darknet, i ricercatori di Kaspersky hanno individuato messaggi pubblicitari per tre dei principali vaccini COVID disponibili, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca e Moderna, e per ulteriori vaccini “COVID19” non certificati. La maggior parte dei venditori è basato in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. I prezzi per ogni dose variano da 200 a 1.200 dollari, con un costo medio di circa 500 dollari a dose. Gli accordi per l’acquisto avvengono tramite app di messaggistica criptate come Wickr e Telegram, mentre i pagamenti ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) In questo momento, il mondo intero è alla prese con una delle più grandi e complesse campagne di vaccinazione della storia e, come prevedibile, truffatori e venditori delmarket ne stanno approfittando per trarne profitto. Esaminando 15 diversi marketplace sunet, i ricercatori di Kaspersky hanno individuato messaggi pubblicitari per tre dei principaliCOVID disponibili, Pfizer/BioNTech, AstraZeneca e Moderna, e per ulteriori“COVID19” non certificati. La maggior parte dei venditori è basato in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti. I prezzi per ogni dose variano da 200 a 1.200 dollari, con un costo medio di circa 500 dollari a dose. Gli accordi per l’acquisto avtramite app di messaggistica criptate come Wickr e Telegram, mentre i pagamenti ...

