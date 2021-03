Petroliferi in rialzo a Piazza Affari, Opec+ cauto su produzione (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muovono al rialzo i titoli Petroliferi a Piazza Affari, con l’indice di riferimento FTSE IT Oil & Gas che guadagna lo 0,31%. A fare da assist alle azioni delle società legate al petrolio contribuisce la corsa dei prezzi del greggio che oscillano sui massimi da due anni, dopo la decisione dell’Opec+ di mantenere anche ad aprile i tagli alla produzione. Il future maggio sul Brent scambia a 67,8 dollari al barile (+1,56%) mentre il future aprile sul WTI segna 64,72 dollari (+1,39%). Tra i player del comparto, Eni mostra un progresso dello 0,60% mentre Tenaris balza dello 0,80%. I prezzi del petrolio sono aumentati ieri di oltre il 5% durante riunione del Cartello, raggiungendo livelli che non venivano toccati dall’inizio di gennaio 2020. Il gruppo di produttori di petrolio aderenti ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) – Si muovono ali titoli, con l’indice di riferimento FTSE IT Oil & Gas che guadagna lo 0,31%. A fare da assist alle azioni delle società legate al petrolio contribuisce la corsa dei prezzi del greggio che oscillano sui massimi da due anni, dopo la decisione dell’Opec+ di mantenere anche ad aprile i tagli alla. Il future maggio sul Brent scambia a 67,8 dollari al barile (+1,56%) mentre il future aprile sul WTI segna 64,72 dollari (+1,39%). Tra i player del comparto, Eni mostra un progresso dello 0,60% mentre Tenaris balza dello 0,80%. I prezzi del petrolio sono aumentati ieri di oltre il 5% durante riunione del Cartello, raggiungendo livelli che non venivano toccati dall’inizio di gennaio 2020. Il gruppo di produttori di petrolio aderenti ...

Borsa: Milano in calo con le banche, avanza energia Seduta all'insegna del rialzo per i petroliferi con Saipem (+1,5%), Tenaris e Eni (+0,6%). In positivo Stellantis (+0,2%) mentre sono in calo Brembo ( - 3,5%) dopo i conti, e Pirelli ( - 0,1%). .

