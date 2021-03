Petra Loreggian | la nonna è in ospedale | il duro sfogo su Facebook

(Di venerdì 5 marzo 2021) Il Covid ha stravolto le vite di tutti, dal più piccolo dettaglio della nostra quotidianità alle cose più importanti. Ma è solo quando ci troviamo di fronte a situazioni eccezionali che ci rendiamo conto di quanto la pandemia abbia reso difficile tutto, anche stare accanto a un proprio caro che non sta bene. Si è parlato tanto in questi dodici mesi di quanto sia terribile per i parenti delle persone ricoverate, non poter stare loro accanto. Ora una testimonianza forte, secca e dura arriva da un volto noto, una persona che normalmente tiene compagnia a migliaia di persone portando il sorriso. Parliamo di, conduttrice radiofonica di RDS che ha affidato aun grido di dolore e indignazione. “Miaha 96 anni. È stata ricoverata tre giorni fa, da un momento all’altro al Fatebenefratelli di ...

