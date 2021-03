Papa Francesco fa la storia con il viaggio in Iraq (Di venerdì 5 marzo 2021) Papa Francesco è il primo Papa a visitare l’Iraq. Il Pontefice arriva come “pellegrino di pace e fraternità”, per un viaggio pastorale che Giovanni Paolo II nel 1999 era in procinto di realizzare ma che poi fu annullato per motivi di sicurezza. Ma anche se sono passati più di 20 anni la situazione nel paese non è diventata più tranquilla. Non solo: la pandemia rende ancora più complicato il viaggio di Papa Bergoglio che però non ha rinunciato all’opportunità, spiega rivolgendosi al popolo iracheno, di “vedere i vostri volti”. “Finalmente sarò tra voi”, sottolinea. Il Papa, rigorosamente in mascherina, è arrivato oggi all’Aeroporto Internazionale di Baghdad, dove è stato accolto dal Primo Ministro Mustafa Abdellatif Mshatat, conosciuto come Al- ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021)è il primoa visitare l’. Il Pontefice arriva come “pellegrino di pace e fraternità”, per unpastorale che Giovanni Paolo II nel 1999 era in procinto di realizzare ma che poi fu annullato per motivi di sicurezza. Ma anche se sono passati più di 20 anni la situazione nel paese non è diventata più tranquilla. Non solo: la pandemia rende ancora più complicato ildiBergoglio che però non ha rinunciato all’opportunità, spiega rivolgendosi al popolo iracheno, di “vedere i vostri volti”. “Finalmente sarò tra voi”, sottolinea. Il, rigorosamente in mascherina, è arrivato oggi all’Aeroporto Internazionale di Baghdad, dove è stato accolto dal Primo Ministro Mustafa Abdellatif Mshatat, conosciuto come Al- ...

