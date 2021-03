Nervi tesi in casa Benevento, Inzaghi esclude due big per lo Spezia (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – In attesa di conoscere l’elenco ufficiale dei convocati del Benevento per la sfida di domani con lo Spezia, La Gazzetta dello Sport anticipa una decisione sorprendente in casa giallorossa. Filippo Inzaghi avrebbe infatti deciso di punire Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne, protagonisti di una lite durante l’allenamento di rifinitura che ha preceduto la partenza dei sanniti per la Liguria. Oltre al centrocampista e all’attaccante mancheranno anche Letizia e Depaoli, entrambi infortunatisi nel turno infrasettimanale. Piove sul bagnato per il Benevento, atteso da un match salvezza molto importante al “Picco” dopo due prestazioni sottotono che hanno portato alle sconfitte con Napoli e Verona. Questo quanto si legge sul portale de La Gazzetta ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 5 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– In attesa di conoscere l’elenco ufficiale dei convocati delper la sfida di domani con lo, La Gazzetta dello Sport anticipa una decisione sorprendente ingiallorossa. Filippoavrebbe infatti deciso di punire Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne, protagonisti di una lite durante l’allenamento di rifinitura che ha preceduto la partenza dei sanniti per la Liguria. Oltre al centrocampista e all’attaccante mancheranno anche Letizia e Depaoli, entrambi infortunatisi nel turno infrasettimanale. Piove sul bagnato per il, atteso da un match salvezza molto importante al “Picco” dopo due prestazioni sottotono che hanno portato alle sconfitte con Napoli e Verona. Questo quanto si legge sul portale de La Gazzetta ...

