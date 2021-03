Neodecortech | Borsa Italiana dispone ammissione su segmento STAR

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Tele) –, società attiva nel campo dell’interior design e fin ad oggi quotata al MTA, ha reso noto cheha disposto l’sul, come richiesto ieri dalla società. La data di inizio delle negoziazioni nelè prevista per il 15 marzo.ha incaricato BPER Banca in qualità di specialist. Contestualmente, la società ha conferito l’incarico di Investor Relations Manager all’amministratore delegato Luigi Cologni, che svolgerà la sua funzione con in supporto della società KT&Partners.

