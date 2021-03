Microsoft nel mirino degli hacker cinesi. Si muove la Casa Bianca (Di venerdì 5 marzo 2021) Anche la Casa Bianca ha accesso un faro sull’attacco informatico che ha colpito Microsoft nei giorni scorsi. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Joe Biden, ha spiegato su Twitter che l’amministrazione sta “monitorando attentamente” la patch di emergenza rilasciata dal colosso di Redmond per rispondere alle vulnerabilità emerse nei software Exchange Server e segnala “potenziali compromissioni di think tank statunitensi e aziende cruciali per l’industria della difesa”. IL POST DI Microsoft Microsoft ha lanciato l’allarme martedì, con un post firmato dal vicepresidente Tom Burt, in cui si denunciavano quattro vulnerabilità che hanno permesso gli hacker di acceder ai server di Microsoft Exchange per violare, attaccare e rubare ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 marzo 2021) Anche laha accesso un faro sull’attacco informatico che ha colpitonei giorni scorsi. Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale del presidente statunitense Joe Biden, ha spiegato su Twitter che l’amministrazione sta “monitorando attentamente” la patch di emergenza rilasciata dal colosso di Redmond per rispondere alle vulnerabilità emerse nei software Exchange Server e segnala “potenziali compromissioni di think tank statunitensi e aziende cruciali per l’industria della difesa”. IL POST DIha lanciato l’allarme martedì, con un post firmato dal vicepresidente Tom Burt, in cui si denunciavano quattro vulnerabilità che hanno permesso glidi acceder ai server diExchange per violare, attaccare e rubare ...

