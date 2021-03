Michele Morrone | “Beautiful” è il singolo sull’amore | risposta ad ogni cosa

(Di venerdì 5 marzo 2021) L’attore e cantante italianoha rilasciato oggi il suo nuovodal titolo “” Mentresta recuperando energie per buttarsi in nuovi progetti lavorativi, oggi è uscito “”, il nuovodell’artista che apre alla lavorazione del secondo progetto discografico. La canzone è stata annunciata dallo stesso cantante italiano già un mese fa, tra storie su Instagram in cui si vedeva senza sentire lui in studio di registrazione e in seguito mostrando la copertina dele svelando alcuni retroscena del brano. “” è la nuova scommessa diche, dopo aver rilasciato il suo primo disco del quale alcune canzoni sono ...

crazyngara : aspettando che Ibra mi rapisca e diventi il mio Michele Morrone - SpettacoliNEWS : Michele Morrone: da oggi fuori il nuovo singolo 'Beautiful' - AdrianPerry_ : RT @TommoSupermaaan: OK WOT? che mi sono persa?! Michele Morrone e Bebe Rexha? - AdrianPerry_ : RT @troughrome: boh rega ci sta michele morrone nella live di bebe ahahahhahs - lucaadorazio : RT @EsattoC: MICHELE MORRONE - ATTORE, CANTANTE, STILISTA E MODELLO ITALIANO 30ENNE - COMPLETAMENTE NUDO IN SCENE DI SESSO NEL FILM EROTICO… -

" Dark Room and more live in concert" è il primo concerto in streaming dell'attore, artista e cantante, che verrà trasmesso in tutto il mondo giovedì 11 marzo.