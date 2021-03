Mercato Juventus | addio Ronaldo? Il sostituto arriva dal PSG

(Di venerdì 5 marzo 2021)– Cristianopotrebbe lasciare i bianconeri a fine stagione, lo stipendio troppo alto sarebbe la principale causa per questo momento di crisi finanziaria portato dalla pandemia Covid-19. Lastarebbe dunque pensando di cedere Cristiano. Ilè già pronto e porta al primo indiziato Mauro Icardi del Paris Saint Germain. Il fuoriclasse percepisce 31 milioni netti a stagione, una cifra ormai fuori portata per questo periodo storico., via: dentro Icardi La crisi economica colpisce anche la, costretta a correre ai ripari, soprattutto perché la situazione Covid terrà ancora molto probabilmente gli stadi chiusi. Il club bianconero, come riporta ...

... mantenendosi anche a +10 dallaanche se con una partita in più. Senza neanche gli impegni ... Per restare aggiornato con le ultime news legate ale non solo CLICCA QUI!Roma e Fiorentina lo seguono da tempo, l'Inter era stata molto vicina neldi gennaio. Anche lasta seguendo con attenzione del talento nativo di Grosseto.La Juventus starebbe dunque pensando di cedere Cristiano Ronaldo. Il sostituto è già pronto e porta al primo indiziato Mauro Icardi del Paris Saint Germain. Il fuoriclasse percepisce 31 milioni netti ...La Juventus potrebbe rinforzare in maniera significativa la sua rosa sul calciomercato. Occhio allo scambio in Premier con Dybala dentro ...