Lazio, Inzaghi: "Match con la Juventus decisivo. Torino? Vogliamo chiarezza" Giornata di vigilia in casa Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia della partita contro la Juventus: "La partita di domani arriva nel momento giusto, abbiamo defezioni noi come la Juventus, sarà una partita importante, decisiva per la classifica. Mancano tante gare, ma quella di domani avrà una grande importanza. Veniamo da un ko inaspettato a Bologna, domani servirà fare la partita perfetta. Corsa Champions? Sapevamo a inizio anno quali sarebbero state le 5 squadre con cui lottare, noi e l'Atalanta cerchiamo sempre di rimanere attaccati al carro. Abbiamo perso punti all'inizio, poi fatto una bella rincorsa. Ora abbiamo perso terreno a Bologna, questa pausa ci è servita soprattutto per analizzare dove siamo mancati. Partita con il Torino? Si sono già espresse le società ...

