La terza ondata realtà: picco a metà marzo e incubo lockdown locali (Di venerdì 5 marzo 2021) ... si è detto molto preoccupato per l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva come riporta Today : Il picco a metà marzo La terza ondata, insomma, sembra arrivata e gli esperti si dicono certi di un ... Leggi su investireoggi (Di venerdì 5 marzo 2021) ... si è detto molto preoccupato per l'aumento dei ricoveri in terapia intensiva come riporta Today : IlLa, insomma, sembra arrivata e gli esperti si dicono certi di un ...

fattoquotidiano : Zingaretti si dimette da segretario del Pd: “Mi vergogno che nel mio partito si parli di poltrone mentre esplode la… - fattoquotidiano : “Parte la terza ondata: casi aumentano in 94 province su 107. Zone rosse locali in ritardo”. Il monitoraggio di Gim… - SkyTG24 : 'Mi vergogno che nel Pd da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza… - LeoNoeuro : @borghi_claudio @FangusAngus @No_Islam_ @Cartabellotta La 'terza ondata' è un mero esercizio statistico generato da… - QPeriscopica : RT @Corriere: Quanto durerà la terza ondata? «Quaranta giorni. Su questo ci sono pochi dubbi. Abbiamo analizzato oltre trenta “curve”, rela… -