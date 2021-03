La regina Elisabetta riceve due nuovi corgi in regalo (Di venerdì 5 marzo 2021) Tutti i cani della regina Elisabetta guarda le foto Finalmente una buona notizia per la regina Elisabetta: dopo alcuni mesi dalla scomparsa del suo amatissimo dorgi Vulcan, a Windsor sono arrivati due nuovi corgi in regalo. E secondo fonti a corte, che si sono però rifiutati sia di rivelare i nomi dei cagnolini, sia l’identità di chi li ha donati, i due cuccioli hanno subito portato una ventata di energia nei corridoi del castello e si sarebbero già appropriati dei divani nei salotti preferiti della ... Leggi su iodonna (Di venerdì 5 marzo 2021) Tutti i cani dellaguarda le foto Finalmente una buona notizia per la: dopo alcuni mesi dalla scomparsa del suo amatissimo dorgi Vulcan, a Windsor sono arrivati duein. E secondo fonti a corte, che si sono però rifiutati sia di rivelare i nomi dei cagnolini, sia l’identità di chi li ha donati, i due cuccioli hanno subito portato una ventata di energia nei corridoi del castello e si sarebbero già appropriati dei divani nei salotti preferiti della ...

