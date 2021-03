Giurisprudenza (Di venerdì 5 marzo 2021) In occasione dello #studentday2021 scopriamo insieme il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Leggi su udine20 (Di venerdì 5 marzo 2021) In occasione dello #studentday2021 scopriamo insieme il corso di laurea magistrale a ciclo unico in

GiuseppeConteIT : Questo pomeriggio ho tenuto una lectio magistralis presso la Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, d… - UNI_FIRENZE : In occasione del suo rientro in #Unifi, il professor Giuseppe Conte tiene una lezione per gli studenti di Giurispru… - capuanogio : Dal Pino (pres @SerieA) su #LazioTorino: “Per noi si deve giocare, ma se la Asl ha un atteggiamento estremamente du… - JensWoelk : RT @g_delledonne: Il 18 marzo parlerò di CEDU e stati di emergenza all'interno del corso 'International and supranational protection of fun… - Agicakody : RT @SilviaTeresa14: Lo sapevate che nel CTS non c'è un virologo??? Ci sono pediatri, dietologi, zanzarologi, laureati in economia e commerc… -