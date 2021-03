Formula 1 - La Williams svela la nuova FW43B

(Di venerdì 5 marzo 2021) LaRacing hato forme e colori della, la monoposto che George Russell a Nicholas Latifi porteranno in gara durante il prossimo Mondiale di1 2021.livrea. Lasi presenta con una livrea totalmenteche mantiene il bianco solo all'avantreno e sulla parte alta dell'ala anteriore, mentre per il resto è caratterizzato da diverse tonalità di blu che si alternano a strisce sulle fiancate e sul cofano motore, con degli inserti gialli ai lati delle ali anteriori e sulla scocca. Inizialmente, il team inglese aveva programmato di rivelare la sua sfidante per il 2021 tramite un'applicazione di realtà aumentata. Purtroppo, però, l'applicazione è stata hackerata poche ore prima del lancio e le immagini della ...

In attesa della Ferrari, che si svelerà solo il 10 marzo, è toccato alla Williams presentare la sua nuova monoposto per il prossimo Mondiale di Formula 1. E' siglata FW43B e verrà affidata al talento ... La squadra di Grove non ha potuto fare il lancio della FW43B con la realtà aumentata perché la sua app è stata hackerata, ma ha comunque diffuso le prime immagini della vettura: eccole.