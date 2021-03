Flash News di Venerdì 5 Marzo 2021 (Di venerdì 5 marzo 2021) In primo piano lo storico viaggio di Papa Francesco in Iraq: è il primo Pontefice a visitare il Paese. Una missione fortemente voluta da Francesco che sfidando pandemia e violenza è partito questa mattina alla volta di questa terra, ancora segnata dalle ferite della guerra e delle persecuzioni religiose; La prima tappa in una Baghdad blindata e in lockdown, dove il Pontefice ha parlato davanti alle autorità, nel palazzo Presidenziale; Peggiorano i dati settimanali della diffusione del Coronavirus, salgono l’incidenza e l’indice Rt sopra la soglia dell’1, per la prima volta dopo sette settimane. Da lunedì vira verso l’arancione la mappa del rischio del Paese; Già entrata in zona arancione rafforzato la Lombardia, per effetto di un’ordinanza regionale che ha chiuso tutte le scuole ad eccezione degli asili nido. A rischio zona rossa Emilia Romagna e Campania; Il piano vaccinale è ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 marzo 2021) In primo piano lo storico viaggio di Papa Francesco in Iraq: è il primo Pontefice a visitare il Paese. Una missione fortemente voluta da Francesco che sfidando pandemia e violenza è partito questa mattina alla volta di questa terra, ancora segnata dalle ferite della guerra e delle persecuzioni religiose; La prima tappa in una Baghdad blindata e in lockdown, dove il Pontefice ha parlato davanti alle autorità, nel palazzo Presidenziale; Peggiorano i dati settimanali della diffusione del Coronavirus, salgono l’incidenza e l’indice Rt sopra la soglia dell’1, per la prima volta dopo sette settimane. Da lunedì vira verso l’arancione la mappa del rischio del Paese; Già entrata in zona arancione rafforzato la Lombardia, per effetto di un’ordinanza regionale che ha chiuso tutte le scuole ad eccezione degli asili nido. A rischio zona rossa Emilia Romagna e Campania; Il piano vaccinale è ...

Ultime Notizie dalla rete : Flash News Irene Dionisio, il suo cinema su Streeen.org Nella foto Irene Dionisio sul set di 'Le ultime cose' Streeen.org " piattaforma di streaming VOD dedicata al cinema indipendente e d'autore " accoglie in catalogo i titoli principali della filmografia ...

Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al covid LE ULTIME NOTIZIE Flash Sanremo 2021, Simona Ventura positiva al covid 5 Marzo 2021 "Sono veramente ... Read More News Covid, Report Iss - Ministero Salute: 'Rt superiore a 1 in 10 regioni' 5 Marzo 2021 ...

AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto Giallorossi.net Clean Cities, viaggio in 14 tappe per una nuova mobilità urbana (Adnkronos) - Per una ripartenza ecologica e sostenibile che inizi dalle città. Nasce la nuova campagna di Legambiente 'Clean Cities': dall'8 marzo ...

Una vita anticipazioni: il ritorno di Cayetana e le minacce di Genoveva a Marcia Ma che cosa succederà nella puntata di domenica? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita, eccole per voi. Genoveva decide di andare a parlare con Marcia per chiarire e mettere i puntini sulle i.

